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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba ve oğuldan acı haber! | Son dakika haberleri

        Baba ve oğuldan acı haber!

        Avcılar'da baba ve oğlunun hayatını kaybettiği motosiklet kazasıyla ilgili gözaltına alınan hafif ticari aracın şoförü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 20:05 Güncelleme: 26.07.2024 - 20:05
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        Baba ve oğuldan acı haber!
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        DHA'nın haberine göre kaza; dün saat 11.00 sıralarında Firuzköy Bulvarı’nda meydana geldi.

        Merkez Mahallesi yönüne giden Yunus Kar yönetimindeki motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye arkadan çarptı. Kazada Yunus Kar (49) ile oğlu Halil İbrahim Kar (17) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Baba ve oğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada motosikleti sıkıştırarak kaza yapmasına neden olduğu iddia edilen hafif ticari aracın şoförü Yakup Y. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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