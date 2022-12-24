Kızları 12 ve 17 yaşındaydı! Baba vahşeti!

BABA VAHŞETİ | Konya'da 12 ve 17 yaşında iki kızını öldürüp "Namus cinayeti" dedi! -Güncel haberler

Haber Merkezi

Zafer Samancı'nın haberine göre olay Konya’nın merkez Meram ilçesi Sahiata Mahallesi Nevruz Sokak Onur Apartmanı'nda meydana geldi.

İKİ KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ Sabah saatlerinde Suriye uyruklu Yusuf El Elhmed polis merkezine giderek 2 kızını öldürdüğünü söyledi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis eve girdiğinde ise biri 12 diğeri 17 yaşında olan 2 kızın cansız bedeni ile karşılaştı.

"NAMUS MESELESİ CİNNET GEÇİRDİM" Kevser ve Merve ismindeki 2 kızını katleden baba polise verdiği ilk ifadesinde ise namus meselesi nedeni ile 2 kızı ile tartıştığını ve cinnet getirdiğini belirterek olay anını hiç hatırlamadığını söyledi.

"KENDİME GELDİĞİMDE KANLAR İÇİNDEYDİLER" Kendine geldiğinde kızlarını kanlar içinde gördüğünü de ifade eden Yusuf Elhmed, "Namus meselesi nedeni ile tartıştık. Cinnet getirmişim sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Merve ve Kevser kanlar içindeydi. Öldüklerini anlayınca gelip teslim oldum" dediği öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.