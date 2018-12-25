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Adana Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde öldürülen baba oğlun katilleri, cinayet dedektifleri tarafından güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek belirlendi. İHA'nın haberine göre, olay 15 Kasım günü merkez Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Hastanesi acil servisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, oğlu Ozan (35) ile hastaneye gelen Ahmet Büyükgöçer (69),Acil Servis’in otoparkında kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda baba ve oğlu yaşamını yitirirken, olayda İsmail İncesu da bacağından yaralandı. Saldırganlar otomobille kaçtı.
ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU
Olayın hemen ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri de olay yerine gelerek cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Polis önce hastaneden zanlıların nasıl kaçtığını bulmak için hastanenin bütün güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Bu arada deneyimli dedektiflerden özel ekip oluşturuldu.
BELEDİYE ARACIYLA KAÇMIŞLAR
Polis hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların bir belediye aracıyla kaçtığını saptadı. Polis bu aracın nereye gittiğini saptamak için aracın gittiği yöndeki yaklaşık 350 güvenlik kamerası görüntülerini toplayarak bu görüntüleri günlerce, saatlerce en ince ayrıntısına kadar izledi. Bu arada olay yerinde yapılan incelemede de 21 boş kovan bulundu.
KİRACIYLA FİYATTA ANLAŞAMAMIŞ
Polis, yaptığı araştırmada Ahmet Büyükgöçer’in bir büfesinin olduğunu ve bu iş yerini satmak istediğini ancak kiracısıyla fiyat konusunda anlaşamadığını saptadı. Cinayet dedektifleri, zanlıların bir tanesinin belediyede çalıştığını ve cinayeti işledikten sonra kaçtıkları otomobilde resmi plaka bulunduğu için polis noktasına takılmadığı ayrıntısına ulaştı. Plakayı araştıran ekipler güvenlik kamerası incelemelerinden otomobilin Mersin’e gittiğini tespit etti.
MERSİN'DE YAKALANDILAR
Bunun üzerine Mersin polisiyle irtibata geçen Adana polisi, zanlıların İ.Y.’nin evinde gizlendiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda çifte cinayeti işlediği ileri sürülen İ.A. ve F.K. ile katil zanlılarını saklayan İ.Y. gözaltına alınarak Adana’ya getirildi. Zanlıların üzerlerinden sahte kimlik ve olayda kullandıkları tabanca çıktı.
BÜFE SATIŞI ANLAŞMAZLIĞI
Sorguları tamamlanan zanlılardan silahı kullananın İ.A. olduğu tespit edildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün arından adliyeye sevk edildi. 3 zanlı da çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. İ.A. ve F.K'nin Büyükgöçer ailesine ait kentteki bir büfeyi kiracı olarak işlettikleri, buranın satışı konusunda aralarında anlaşmazlık bulunduğu öne sürüldü.
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