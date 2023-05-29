Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki kazada Hasan Kırmızı (54) hayatını kaybetti, kızı Ayşenur Kırmızı (25) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak yolundaki kavşakta meydana geldi. Karabük'ten Devrek'e giden Hasan Kırmızı idaresindeki otomobil ile B.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücü Kırmızı ile kızı Ayşenur Kırmızı yaralandı. Gökçebey Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan Hasan Kırmızı, kurtarılamadı. Kızı ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

B.A. ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.