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        Haberler Dünyadan 'Baba' (Godfather) filmi yıldızı John Aprea hayatını kaybetti

        'Baba' (Godfather) filmi yıldızı John Aprea hayatını kaybetti

        'Baba' filminde Michael Corleone rolünü Al Pacino'ya kaptırsa da devam filminde canlandırdığı Salvatore Tessio rolüyle hafızalara kazınan John Aprea, 83 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 15:08 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:26
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        • 1

          'Baba' (Godfather) filmi ve 'Full House' dizisi yıldızı John Aprea, 83 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Will Levine, oyuncunun 5 Ağustos'ta Los Angeles'taki evinde doğal sebeplerden öldüğünü açıkladı.

          Aprea, 'Baba' filmi serisinde canlandırdığı genç Salvatore Tessio karakteriyle hatırlanıyordu.

        • 2

          New Jersey doğumlu oyuncu, okulda futbol oynadıktan ve ailesiyle birlikte birkaç yıl İtalya'da yaşadıktan sonra hayallerinin peşinden gitmek için 1960'lı yıllarda New York'a taşındı.

          Steve McQueen'in 'Bullitt' filminde tetikçiyi canlandıran Aprea, 1981'de NBC mini dizisi 'The Gangster Chronicles'da mafya babası olarak rol aldı.

        • 3

          1970'lerde 'The Montefuscos' dizisinde, 1988'de 'Knots Landing' adlı TV programında oynadı.

          Aprea, Los Angeles'ta barmenlik yaparken yönetmen Francis Ford Coppola ile tanıştıktan sonra 'Baba' filmindeki Michael Corleone rolü için ilk kez seçmelere katıldı. Ama rol sonunda Al Pacino'ya gitti. Aprea, filmin devamı için seçildi. Filmde Aprea'nın genç Tessio rolünü canlandırırken tüm replikleri İtalyanca konuştu.

        • 4

          1988'de sevilen Amerikan sitcom'u 'Full House'da John Stamos'un babası Nick Katsopolis rolünü üstlendi. 2017'de 'Fuller House' için kadroya yeniden katıldı.

        • 5

          Aprea, ilk eşi, oyuncu Cherie Latimer ile 11 yıl evli kaldı. Daha sonra 1987'de Ninon Zenovich ile evlendi ve 1989'da bir kızları oldu.

          Aprea geçen yıla kadar hâlâ çalışıyordu ve polisiye-drama dizisi 'The Bay'de Jack Madison rolünü canlandırıyordu.

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