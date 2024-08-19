'Baba' (Godfather) filmi yıldızı John Aprea hayatını kaybetti

1970'lerde 'The Montefuscos' dizisinde, 1988'de 'Knots Landing' adlı TV programında oynadı.

Aprea, Los Angeles'ta barmenlik yaparken yönetmen Francis Ford Coppola ile tanıştıktan sonra 'Baba' filmindeki Michael Corleone rolü için ilk kez seçmelere katıldı. Ama rol sonunda Al Pacino'ya gitti. Aprea, filmin devamı için seçildi. Filmde Aprea'nın genç Tessio rolünü canlandırırken tüm replikleri İtalyanca konuştu.