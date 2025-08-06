'Baba' (The Godfather) üçlemesinin yönetmeni olarak ünlenen İtalyan asıllı ABD'li yönetmen Francis Ford Coppola, İtalya'da hastaneye kaldırıldı. 86 yaşındaki Coppola'nın dün, başkent Roma'da hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü yönetmenin tıbbi bir müdahalenin ardından hastanede dinlendiği bildirildi.

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Francis Ford Coppola'nın bir yakını, ünlü yönetmenin durumunun iyi olduğunu, hastaneye yatışının planlı bir tıbbi müdahalenin ardından gerçekleştiğini söyledi. Yönetmenin yakını, "30 yılı aşkın süredir doktoru olan Dr. Andrea Natale ile planlı bir güncelleme operasyonu geçirdi ve şu anda gayet iyi, dinleniyor" açıklamasını yaptı.

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Yapılan müdahalenin, kalp ameliyatı olduğu ve operasyon öncesinde Francis Ford Coppola'nın hafif kalp ritim bozukluğu yaşadığı öğrenildi.

Francis Ford Coppola - Adam Driver

Francis Ford Coppola, yaz boyunca, 2024'te çektiği, Adam Driver başrollü 'Megalopolis' filminin tanıtımını yaptı. Coppola, ilerleyen yaşına rağmen çalışmayı bırakmıyor. Bu yazın başlarında İtalya'nın Calabria bölgesinde olan Francis Ford Coppola'nın yeni filmi için mekan aradığı öğrenilmişti. Projenin ayrıntılarını gizli tutan yönetmen, yeni çekeceği filmin 'Baba' serisiyle ilgili olmayacağını belirterek, "Calabria, mafyasıyla ünlü bir bölge, ama bu beni ilgilendirmiyor. Filmim ise tamamen bu bölgenin güzelliklerine odaklanacak" demişti.

İlki 1972'de gösterilen üç filmlik 'Baba' serisinde Marlon Brando ile Al Pacino başrollerde yer almıştı.