Ankara Bahçelievler'de geçtiğimiz günlerde inanılmaz bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Yenice eşi ve bebeğiyle yolda yürüyordu. Kadın çantasını evde unuttuğu fark ederek eşinin yanından ayrıldı. Yol kenarında duran Orhan Yenice bebeğiyle birlikte eşini beklemeye başladı. Bu sırada yolda bulunan bir minibüs sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu yavaş bir şekilde kaymaya başladı.

BEBEK ARABASINI SON ANDA İTTİ

İHA'da yer alan habere göre elinde bebek arabası bulunan Orhan Yenice, minibüsünün kendisine doğru geldiğini fark edince son bir hamleyle bebek arabasını ileri doğru itti. Bebeğini kurtarmayı başaran talihsiz adam minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan akıl almaz kaza çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Orhan Yenice elinde bebek arabası ve eşiyle beraber yürüyor. Bu sırada çantasını unuttuğunu söyleyen kadın eve doğru yürümeye başlıyor. Adam yol kenarında eşini beklediği sırada minibüs hareket ediyor ve Orhan Yenice'yi otoparkın teline sıkıştırarak eziyor.