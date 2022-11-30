'Baba'da şoke eden gelişme!

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SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Baba', dün akşam 2. sezon 11. bölümüyle ekrana geldi. Heyecanın bir an olsun hız kesmediği bölüm sosyal medyanın gündemindeydi. #Baba etiketi 3 saat, bölüm etiketi #sobe ise 1 saat boyunca TT listesinde yer aldı.

Bölümün beklenmedik gelişmesi finalde Begüm'ün ormanlık alanda gizemli biri tarafından öldürülmesi oldu. Telefonuna gelen bir mesaj üzerine tek başına ormanlık alana giden Begüm, silahlı saldırıya uğradı. Bölüm boyunca Begüm'ü tehdit eden dört isim vardı; Selahattin, Kadir, İlhan ve Büşra... Polis dört şüpheliyi cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Peki Begüm'ün katili kimdi?

Kadir, Selahattin, Begüm ve İlhan gözaltına alınıyor;

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KADİR, SELAHATTİN'İ KÖŞEYE SIKIŞTIRIYOR

Çöpköy'deki çocuklar, Selahattin'in toprağa gömdürdüğü zehirli atıklar yüzünden zehirlenip hastaneye kaldırıldı. İlhan ve Servet, toplu zehirlenmelerin Selahattin yüzünden olduğunu Kadir'e anlattı. Duydukları karşısında şoke olan Kadir, Selahattin'e yaptıklarını ödetmek için harekete geçti. İlhan ve Büşra arasındaki mesafeler artık tamamen kalkarken Büşra, Begüm'le İlhan'ın arasında geçen geceyi öğrendi. Kadir, hastanede korkuyla bekleyen insanlara çocukların Selahattin yüzünden zehirlendiğini açıklayınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Çöpköy insanının yardımıyla Kadir, zehirli atıkları Selahattin'in bahçesindeki havuza bıraktı. Giderek köşeye sıkışan Selahattin, kendini kurtarabilmek için Begüm'ü ifşa etti. Babasını polise ihbar ettiren kişinin Begüm olduğunu öğrenen Kadir büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Selahattin'den Kadir'e büyük itiraf;

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Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba', yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!