'Baba'da 'Kadir' ve 'Firuze' için çember giderek daralıyor

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Baba', dün akşam 2. sezon 7. bölümüyle ekrana geldi. Kadir, Firuze'yle arasına mesafe koyarak tehlikeli yakınlaşmalarını durdurmak isterken Firuze öfkeyle hareket etti. Kadir'i kıskandırmaya çalışırken başını belaya sokan Firuze'yi sonunda kurtaran yine Kadir oldu. Firuze, Kadir'e kendini affettirebilmek için romantik bir akşam organize etti. İkili birlikte geçirdiği romantik akşamlarının ardından vedalaşırken onları hiç ummadıkları bir tehlike bekliyordu. İkili sokakta öpüşürken, onları uzaktan izleyen gizemli kişi dikkat çekti.
'Baba' 22. bölümüyle ABC1 20+'da 4.08 izlenme oranı (reyting), 10.40 izlenme payı (share), AB'de 3.64 izlenme oranı (reyting), 10.96 izlenme payı (share), TOTAL'de 3.37 izlenme oranı (reyting) 9.00 izlenme payı (share) elde etti. #Baba etiketi Twitter Türkiye'de 2 saat 15 dakika TT listesinde yer aldı.
İşte o anlar;
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İLHAN ÇÖPKÖY'DE!
Selahattin, Muhsin'e yapılan saldırıyı öğrenince tüm Çöpköy'ün Kadir'in fikirleriyle zehirlenmeye başladığını düşünüp tesiste çalışanların yevmiyelerini kesti. Selahattin'in masum insanları cezalandırdığını gören Kadir artık durmaya karar verdi. Evladına yetemediğini düşünen Salih, çaresizlikten canına kıymak istedi. Ölürse yetim maaşı ile çocuğunun yaşayabileceğini düşünen Salih'i durduran Emin oldu. Emin, Salih ile ailesine sahip çıktı. Ahmet'in geceleri çöp tesisinde çalışması Servet'i çileden çıkardı. Büşra da geceleri tesiste çalıştığı için kardeşini korumak isteyen Servet, Ahmet'i tehdit etti. Bunu öğrenen Selahattin ise Servet'e acımasız bir ceza verdi. Büşra'yla barışma umudunu giderek kaybeden İlhan, verdiği kararla herkesi şoke etti. Çöpköy'e yerleşip tesiste çalışmaya başlayan İlhan, Büşra'ya daha yakın olabilmek için her şeyi göze aldı ancak Selahattin bu durumu koz olarak kullanmaktan geri durmadı. Çöpköy'e getirdiği zehirli atıkları İlhan'ı kullanarak gömen Selahattin, herkesi tehlikeye atacak bir işe başladı.
İlhan, Büşra'nın yanına Çöpköy'e geliyor;
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YENİ BÖLÜMDEN ÖN İZLEME SAHNESİ YAYINLANDI!
'Baba'nın gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Firuze, Selahattin'in bahçesinde elindeki fotoğrafları yakarken Hafsanur, Firuze'yi uzaktan izliyor. Hafsanur'un gördüğü şey karşısında şoke olması ise akıllara "Firuze'nin gizlediği şey ne?" sorusunu getiriyor.
'Baba'nın 23. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;
Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.
'Baba', yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!
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