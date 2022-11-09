'Baba'da 'İlhan'ın hayatı tehlikede!

İlhan'ın Çöpköy'e gelmesiyle birlikte Büşra ile arasındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlarken Ahmet, İlhan'a ölümcül bir tuzak kurdu. Büşra tesiste çalışırken İlhan'ın ısınması için ona sıcak çay getirdi.
Mutfağa girip şeker almak isteyen İlhan bu sırada arkasından sessizce yaklaşan Ahmet'i görmedi. Ahmet, elindeki sopayla İlhan'ın kafasına sertçe vurdu ve ocağın gazını açık bırakarak kulübeden çıktı. Baygın halde yerde yatan ve gaz dolan odada mahsur kalan İlhan kurtulabilecek miydi?
İşte o anlar;
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EMİN VE SELAHATTİN KARŞI KARŞIYA
Firuze ve Kadir'i yolda öpüşürken gören kişi Firuze'nin annesinin sevgilisi İsmail çıktı. İsmail bu durumu koz olarak kullanarak Firuze'den para istedi.
Salih ile ailesine evinin kapılarını açan Emin ise Selahattin'le karşı karşıya geldi. Muhsin'den Salih'in Kadir'in evinde kaldığını öğrenen Selahattin, sözünün üstüne söz söylendiği için çileden çıktı.
Kadir'in kapısına dayanarak Salih ve ailesinin onlarla kalamayacağını söylerken, Emin bu duruma sessiz kalmadı ve Selahattin'e karşı çıktı. Selahattin elindeki kozları kullanarak yine Kadir'i köşeye sıkıştırdı.
Eli kolu bağlı olan Kadir, babası için Selahattin'in dediklerini yapmaya devam etti. Çöpköy'deki insanlardan Selahattin'in alacaklarını topladı.
"Sen buranın sahibi misin?"
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Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.
'Baba', yeni bölümüyle salı günü saat 20.00'de SHOW TV'de.
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