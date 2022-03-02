Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla ilgileri üzerine çeken Baba dizisi 1 Mart Salı akşamı 20:00'da Show TV ekranlarında üçüncü bölümüyle yayınlandı. Yayınlanan yeni bölümü izleyemeyen vatandaşlarımız Baba dizisi 3. bölüm izleme ekranını araştırıyor. İşte Baba dizisi tek parça izle...

BABA DİZİSİ İLK BÖLÜM İZLE!

BABA DİZİSİ 3. BÖLÜM İZLE

Emin ve Kadir’in çıktıkları yolculukta geçmişin defterleri tekrar açılır. Saruhanlı Ailesi yeni hayatlarına alışmaya çalışırken Fazilet, köşkteki düzenini kurmaya başlar. İlhan, Saruhanlı Ailesi'nin fertlerini yakından tanımak için harekete geçer. Kadir, İstanbul’daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur. Emin, İstanbul’un hem iyi hem kötü tarafıyla tanışır. İlhan’ın babasına yaptığı saygısızlığı öğrenen Kadir’in gözü hiçbir şeyi görmez olur.

BABA DİZİSİ KONUSU

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.