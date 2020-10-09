B6 vitamini aynı zamanda piridoksin olarak da adlandırılır. Vücutta depolanmayan ve suda eriyen vitaminlerden biridir. Isıya ve ışığa karşı duyarlı olan B6 vitamini alkali ortamda, güneş ışığının etkisi ile pişirme ve işlenme sırasında kolaylıkla bozulabilir.

Kullanılabilir formları piridoksin hidroklorid ve piridoksal 5 fosfat bileşenleridir. Aktif formu ise piridoksal 5 fosfattır (PLF). Piridoksinin PLF’ye dönüşebilmesi için riboflavin ve magnezyum gibi kofaktörlere ihtiyacı vardır. Pridoksin vücudumuzdaki proteinlerin ve temel bileşiklerin sinir sistemindeki transimitterlerin, eritrositlerin ve prostaglandinlerin yapısında bulunan oldukça önemli bir proteindir. Ayrıca, B6 vitamini hormonal dengenin sağlanmasında ve immün sistem fonksiyonlarının düzenlenmesinde de önemlidir.

B6 Vitamini Hangi Besinlerde Vardır?

B6 vitamininden zengin bitkisel kaynaklar; tam tahıllar, baklagiller, muz, kabuklu yemişler, patates, karnabahardır. Hücre içindeki B6 vitamini konsantrasyonu diyetle alınan magnezyum miktarına bağlıdır.

B6 Vitaminin Faydaları Nelerdir?

B6 vitamini; vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enzimlerin sağlıklı bir şekilde salgılanmasında önemli rol oynuyor.

Bağışıklık sistemimizin güçlü kalmasına destek olarak vücudumuzu birçok kanser türü de dahil olmak üzere hastalıklardan koruyor.

B6 vitamini, demir minerali ve B12 vitamini ile beraber vücudumuzun kan yapımını destekleyen en önemli maddelerden biri olarak görülüyor.

Kan yapımına destek olması sayesinde özellikle kansızlık sorunu yaşayanların bu sorunu daha kolay bir şekilde atlatabilmesine yardım ediyor.

Yine kan üretimine destek olması sayesinde böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına ön ayak oluyor.

Böbreklerde taş oluşumunu da elinden geldiğince önlüyor.

Sık sık mide bulantısı sorunu yaşayanları bu problemden kurtarıyor.

Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indiriyor.

Enzimlerin sağlıkla salgılanmaya devam etmesini sağladığından beynin de sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

İler yaşlarda görülebilen hafıza kaybı, Alzheimer gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini de en aza indiriyor.

Mutluluk hormonu olarak da bildiğimiz serotoninin salgılanmasına yardımcı olduğundan sinir, stres ve buna bağlı yaşanabilen uykusuzluk sorununa çözüm oluyor.

Bu özelliği ile depresyon gibi çok daha ciddi ruhsal sorunların da daha kolay aşılmasına yardımcı oluyor.

Kadınların regl dönemlerinin daha ağrısız geçmesine destek oluyor.

Kas kasılmalarını ve aniden gelişebilen krampları engelliyor.

Yağ yakım sürecini hızlandırdığından kilo verme konusunda da yardımcı olduğu biliniyor.

Doğal bir idrar söktürücü özelliği gösteriyor.

Normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.

Normal protein ve glikojen metabolizmasına katkıda bulunur.

Normal sistein sentezine katkıda bulunur.

Normal homosistenin metabolizmasına katkıda bulunur.

Normal kırmızı kan hücreleri oluşumuna katkıda bulunur.

Yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.