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B Tipi Cezaevi Nedir?

Bu tip cezaevlerinde kadınlar ve çocuklar için ayrı bir bölüm bulunmaktadır. Genellikle 7 koğuş ve 2 hücresi bulunmakta olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda mahkumun kullanabileceği banyo ve tuvalette bulunmakta olduğu bilinmektedir. Havalandırma alanı bulunmaktadır. 62 kişilik bir kapasitesi bulunmaktadır. Genel olarak bu şekilde tanımlanmakta olan bir cezaevidir.

B Tipi Cezaevinde Kimler Yatar?

Kapalı cezaevleri, kişi kapasitelerine, içerisinde bulundurduğu mimari özelliklere bakılarak farklı tiplere ayırılmaktadır. Kadınlar ve çocuklar için ayrı bir alanın bulundurulmadığı yerlerde kadınlar ve çocuklar farklı alanlarda tutulmaktadır. Küçük yerleşim alanlarında genellikle daha az kişi kapasitesine sahip olan B tipi cezaevlerinde genellikle daha hafif suçlara sahip olan mahkumların yatmakta olduğu görülmektedir. Koğuşun yat tarafından havalandırma bulunmaktadır. Bunun yanı sıra B tipi cezaevinden Türkiye’de 2 adet bulunmaktadır. Genel olarak B tipi cezaevinde kimler yatar sorusuna bu şekilde cevap verilebilmektedir.

B Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar?

Cezaevleri pek çok farklı tipe ayrılmaktadır. Bu tiplerin özellikleri ise içeride bulunan mahkumlar ve cezaevinin bulundurmakta olduğu özellikler açısından değişiklik göstermektedir. İçeride yatan mahkumların suç oranları, cezaevinin kapasitesi ve diğer özellikleri hangi tipte olduğunun belirlenmesini sağlamaktadır. Genellikle B tipi cezaevlerinde daha hafif suçlara sahip olan kişilerin yatmakta olduğu görülmektedir. Aynı zamanda bu cezaevlerinin kapasitesi de 62 kişidir ve bu oran diğer cezaevlerine oranla daha azdır. Eğer gerek duyulur ise kapasitenin artırılabildiği bilinmektedir.

İçeri giren suçluların işledikleri suçlar ağır suçlar olmadığından dolayı yüksek güvenlikli bir cezaevi değildir. Tüm bu özelliklere bakıldığında diğer cezaevi tiplerinden ayrılmakta olduğu görülmekte ve buna göre hareket edilmektedir.

B Tipi Cezaevine Hangi Suçtan Girerler?

Bazı kişiler tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesinin de B tipi cezaevine hangi suçtan girerler sorusu olduğu bilinmektedir. Bu tipte bulunmakta olan cezaevlerinin genellikle diğer bazı cezaevlerine oranla daha az kişi bulundurmakta olduğu bilinmektedir. Kapasitesi 62 kişidir ancak gerek duyulursa artırılabilmektedir. Bununla birlikte bu cezaevlerinde yatmakta olan mahkumların suçlarının daha hafif suçlar olduğu bilinmektedir. Burada ağır suçlular yatmamaktadır. Ağır suçlara sahip olan mahkumların genellikle diğer belirli cezaevlerinde bulundurulmakta olduğu bilinmektedir.

Küçük cezaevleri oldukları söylenebilmektedir. Bunun yanı sıra kapalı cezaevleri oldukları da bilinenler arasında yer almaktadır. B tipi cezaevinin özellikleri arasında aynı zamanda kadınlar ve çocuklar için ayrı bir bölümün bulunmakta olduğunun da bilinmesi gerekmektedir.

Genel olarak B tipi cezaevi bu şekilde tanımlanmaktadır. Diğer cezaevi tiplerinden ayrılan özellikleri nedeni ile isminin B tipi cezaevi olduğu gözlemlenmektedir. Aynı zamanda daha hafif suçlar nedeni ile burada yatılmakta olduğu da söylenmektedir. 62 kişilik bir kapasiteye sahip olan bu cezaevinin eğer gerekli görülen bir durum olur ise kapasitesinin artırılabileceği de bilinmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos