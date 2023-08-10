Azra Akın ve Selçuk Yöntem, Ortakent'te
Ünlü isimler, tatil beldelerine akın etmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri olan Azra Akın ve Selçuk Yöntem, soluğu Bodrum Ortakent'te aldı
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2002'de 'Dünya Güzeli' unvanını alan Azra Akın, Bodrum Ortakent'te tatil yapıyor.
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Plajda görüntülenen Azra Akın, gün boyunca annesi ile babası ve oğlu Demir ile birlikte denizin ve güneşin keyifini çıkardı.
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Ailesiyle birlikte vakit geçiren Azra Akın, annesi ve babasına güneş kremi sürdü.
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Oğlu Demir ile yakından ilgilenen Azra Akın, sıcaktan bunalınca daha sonra kendini serin sulara bıraktı.
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Azra Akın'ın siyah bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.
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Oğluyla denizde şakalaşan Azra Akın'ın keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.
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Ortaken'te tatil yapmayı tercih eden bir diğer ünlü isim ise oyuncu Selçuk Yöntem.
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Tatilin keyifini çıkaran Selçuk Yöntem, sabahın erken saatlerinde kendini serin sulara bırakmayı tercih etti.