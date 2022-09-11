'Ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğim'

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Azra Akın, "Toplantım var arkadaşlar, bu ara yoğun ama güzel geçiyor. Yakın zamanda Özbekistan'da yapılacak olan film festivaline davet edildim. Bu davet için çok mutluyum, çünkü mesleğimle ilgili bu tür davetler geldiğinde kendimi çok iyi hissediyorum. En güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğim." diyerek heyecanını dile getirdi.

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