Azra Akın: Hayatımdaki en önemli şey Demir - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Azra Akın, geçtiğimiz akşam Etiler'de görüntülendi. Eşi Atakan Koru ve oğlu Demir ile ailecek yemek yiyen Akın, gazetecilerin röportaj teklifini kibar bir şekilde geri çevirdi.

Oğlu Demir'in ağladığını söyleyen Azra Akın, "Lütfen kusura bakmayın. Bir dahakine röportaj yapalım. Demir ağlıyor, hayatımdaki en önemli şey" yanıtını vererek muhabirlerden müsaade istedi.