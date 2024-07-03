Aziza Mustafa Zadeh Harbiye'de

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Piyano çalışı ve güçlü sesi ile dinleyicileri her zaman büyüleyen; caz ve fusion türündeki eserlerini mugam ve avantgarde esintiler ile harmanlayan Aziza Mustafa Zadeh, 25 Temmuz’da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde müzikseverler ile buluşacak. Konserin avantajlı dönem biletleri Türkiye’nin teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinal’da satışa çıktı.

Caz ve fusion türlerini bir araya getirdiği eserleriyle tanınan Aziza Mustafa Zadeh, küçük yaşlarından itibaren piyano çalmaya başladı. 17 yaşındayken Washington'da düzenlenen Thelonious Monk Piyano Yarışması'nda birinci seçilen Zadeh, 1991'de kendi ismini taşıyan ilk albümünü, 1993 yılında ise ikinci albümü “Always”i çıkardı. Bir yıl sonra Phono Akademi Ödülü ve Echo Müzik Ödülü'nü kazandı. Zadeh, piyanoya hâkimiyetinin yanı sıra güçlü sesiyle caz tarzında Azeri eserlerini yorumlamasıyla da tanınıyor. Konserin biletleri Biletinal’da satışa çıktı.