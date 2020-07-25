Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Cenk Başak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na getirilen Turgut Aslan ile bir araya geldi. Aziz Yıldırım ve Cenk Başak, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı, 15 Temmuz Gazisi ve Devlet Övünç Madalyası sahibi Turgut Aslan ile yemekte buluştu.

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