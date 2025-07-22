Aziz Yıldırım'dan sert açıklama!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamalarla sarı-lacivertli kulübün mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, Fenerbahçe'nin geleceği konusunda ciddi kaygılar taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

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Aziz Yıldırım şu sözleri dile getirdi:

"Fenerbahçe çok kötü durumda. Kimse artık hiçbir şeyi umursamıyor. Dün Tamer Yelkovan'ın akrabası küçük bir kızımıza sorduk. Sınıfında iki tane Beşiktaşlı, geri kalanların hepsi Galatasaraylıymış. Fenerbahçeli yok!

Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım' diyeceksin.

Bizim bugünün değil, geleceğin hesabını yapmamız şart. Fenerbahçe çok kötü günler yaşayacak. Çünkü kimse umursamıyor. Çocuklar okula gitmiyor."