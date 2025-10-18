Aziz Yıldırım: Bu kulüp her zaman dimdik ayakta kalmıştır

Fenerbahçe ekim ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Seçimden önce bazı maddeleri veto edeceğini söylediğini ama kimseye çağrı yapmadığını belirten Yıldırım, Murat Salar'ın olağanüstü genel kurulda kongre üyelerinin oylarına sunulacak maddelerle ilgili yaptığı açıklamalara da değindi. Kulübün mallarının satıldığının söyleyen Aziz Yıldırım, "Hepsini ben aldım. Bazılarını kulübün parasıyla, bazılarını arkadaşlarımızın paralarıyla aldık. '632 milyon Euro borç bıraktın' dediler. En son Hamdi Akın burada 347 milyon Euro dedi. 632'den 347'ye nasıl düştük. Sadettin Saran ve arkadaşları sizlerden ricam, 2018'de Aziz Yıldırım ve arkadaşları bu kulübü ne kadar borçla bıraktı, aktifinde ne kadar mal vardı, bunu da tespit edin, rica ediyorum. Bu maddeler geçmezse kulüp batar deniliyor. 100 yıllık kulüp burası, ne badireler atlattı. Hangi başkanları hapse atmışlar, 1930'larda kulübün başına neler gelmiş. Bu kulüp her zaman dimdik ayakta kalmıştır, en son da 3 Temmuz'da ayakta kalmıştır. 3 Temmuz, bu ülkeye yapılan operasyonun başlangıcıdır. 3 Temmuz'u iyi anlayın, devleti ortadan kaldırmaya yönelik bir süreçtir. 3 Temmuz hepimizin anıtıdır ve bu kulübün duruşudur" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un konuşmasının ardından kürsüye çıkan eski başkanlardan Aziz Yıldırım, "Ali Bey konuştu, çok iyi konuştun Ali. Ama hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışarıya vuruyorsun, vurma. Ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun demedim, arkadaşlarım da demedi, böyle söylediysek şerefsizim. Ama söylemediysek bizi ima edenler de şerefsizdir. Fenerbahçe'ye hayatımı verdim, hapis yattığım için de gocunmuyorum. Pencere bile yoktu ama şikayetçi değildim. Geçen sene, çocuklar ağlamasın diye aday oldum. Bizim söylediklerimizi yanlış anlamayın. Biz bu kulübün evlatlarıyız. Biz kimseye düşman değiliz. 20 sene bu kulübe hizmet ettik. Bugün biraz gerçekleri anlatacağım. Bugün burada bunu satalım dediğiniz her şeyi Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Ankara İncek'te, 32 dönüm arsa aldık. Nihat Özdemir, Nihat Özbağ gibi bütün arkadaşlar para verip kulübe hibe ettik" dedi.

"AÇIK ŞEKİLDE ANLATIN, KULÜBÜN MENFAATİNEYSE KARŞI DEĞİLİM"

Gayrimenkuller ve kulübün taşınmazlarına yönelik fikirlerini aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değiliz, kendisiyiz. Kimseden de korkmayız. Murat Bey'in anlattığı 6. madde. Ülker'le anlaşma yaptınız mı, yaptınız. Ben de yaptım. Ülker'le biz kar paylaşımını yüzde 50-50 yapacaktık, yüzde 20 de Emlak Konut alacaktı. O arsaya bir kolej bir de 50 yataklı otel yapılıp erkek basketbol takımına verilecekti. Böyle bir anlaşmanız var mı? Varsa bunu anlatın. Gidip Emlak Konut'la anlaşma yaptınız, bunu anlatsanıza insanlara, bilelim. 2 arsada 150 milyon Euro gelir gelecek dediniz. Bir arsada 70 milyon Euro oluyor o zaman. Bununla ne yapacağınızı anlatsanıza. Bankalar Birliği'ne şu kadar borcumuz var, yılda da bu kadar faiz ödüyoruz deyin. Kayışdağı'ndaki arsayı Aziz Yıldırım ve arkadaşları 35 milyon dolara aldı. Biz burayı satıp banka borcunu kapatacağız deyin. Satın Kayışdağı'nı, ben geçen araştırdım 70 milyona hemen satarız. Ondan sonra da Ülker arazisine ne yaparsanız yapın. Böyle yetki isteyin, ben şahsım olarak hemen elimi kaldırırım. Böyle anlatınca ucu bucağı belli olmuyor. Açık şekilde gelip anlatın, yoksa kulübün menfaatineyse ben karşı değilim."

"ATAŞEHİR'İ YAPALIM, KAYIŞDAĞI'NI DA SATALIM VE BORCU KAPATALIM"

Aziz Yıldırım, görevde bulunduğu dönemlerde yapılan yatırımlara ilişkin, "2013'te ben yetki almışım. Yetki aldıktan sonra Fenerbahçe'nin malını satmadım. 550 dönüme yakın arsa aldım. Bugün arsalar herhalde 200 milyon doların üzerinde. Sizler de arsa alın, kulübe bırakın. Ben 10 sene uğraştım, üniversite kurdum. Üniversiteyi, Medicana'ya verdiniz. Hangi şartlarda verdiniz, bilen var mı? İncek arsası var. Burayı satıyorlar dediler. Ben de kulübe yazı yazdım, eğer satıyorsanız ben almaya hazırım. Bana cevap geldi, burayı satmıyoruz, kiraya vereceğiz. Hangi şartlarda verdiniz? Fenerbahçe'nin menfaatine bir şey varsa biz niye karşı çıkalım. 8 tane villa vardı sattınız, Suadiye'de 2 ev vardı sattınız. Niye sattınız, kaça sattınız. Ben de bunlardan dolayı 'bu maddeleri şahsen veto edeceğim' dedim. 1 milyon üye projesi kapsamında Edirne'de inşaat yaptık. Yüzde 90'ı bitmişti. Geçen sene gittim, yüzde 10'luk kısmı duruyor. Orayı yapmaya talibim. Ben yapıp kulübe hediye edeceğim. Hatta Kayseri Erciyes'te temeli atılmış, yarım kalan yerimiz var. Antalya'da yapılmış hazır yer var. Verin derneklere işletsinler, çalışsın. Sapanca'da değeri biçilemeyen yer var, inceleyin. Gerekiyorsa dışarıdan gücümüz yettiğince yapalım. Sermaye artırımı yapacak mısınız? Bunu söylemiyorsunuz. Yapmayın demiyoruz, yapacağız deyin ve izin alın. Bu hafta içinde bunları yapıp kongrede anlatın. Kimse itiraz etmez. Bilinmeyen konulara karşıyız. Sizi tenkit etmiyorum çünkü yenisiniz. Ama 25'inde muhakkak borç durumunu ortaya koyun, koymazsanız günahı sizin boynunuzda kalır. 2018'i de çıkarın, rica ediyorum. Bir çalışma yapın. Mesela basketbolun geliri ne kadar, gideri ne kadar, bu balansı nasıl sağlayacağız. Bunu sağlarsanız kulübe en büyük iyiliği sağlarsınız. Amatörlere ben çok önem verdim, destek oldum. Ama Türkiye'nin şartlarına da bakılarak bunların revize edilmesi lazım. Bu karar size ait. Çok konu var ama başka da bir şey söylemek istemiyorum. Ataşehir'i yapalım, Kayışdağı'nı da satalım ve borcu kapatalım. Bir de Sadettin Bey, siz kongrede bir laf ettiniz, 'Siz locada FETÖ'cülerle otururken ben ifade veriyordum.' dediniz. Ben o dönem hapisteydim. Bunu da bir açarsanız sevinirim" diye konuştu.