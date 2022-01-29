Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği Aziz dizisinde heyecan durulmuyor. Show TV'nin sevilen dizisi Aziz dün akşam 11. yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Show TV'de her hafta Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Aziz dizisi yetenekli oyuncu kadrosu kadar ilgi çekici konusuyla da gündemden düşmüyor. Aziz ve Galip'in karşı karşıya geldiği Aziz son bölümü dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. İşte Aziz 11. bölümde neler oldu sorusunun cevabı ve Aziz 11. bölüm hakkında merak edilenler...
AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aziz ve Galip'in karşı karşıya gelmelerinin yarattığı kaos, tüm ilişkilerin yeniden çıkmaza girmesine sebep olur. Dilruba'ya güvenmek isteyen Adem tekrar hayal kırıklığı yaşarken, Efnan ise nişan gecesinde terk edilmenin hezeyanı içindedir. Babasının şüpheli ölümündeki gizemin peşinde olan Aziz, hiç ummadığı birini karşısında bulur ve yeni bir yolculuk başlar. Karanlık sırlar açığa çıkarken, Efnan ve Aziz'in ilişkilerinde yeni bir kapı aralanır.
AZİZ 11. BÖLÜM İZLE
https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/aziz-sezon-1-bolum-11-izle/102410
Aziz dizisi son bölümü izlemek için yukarıdaki linki kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırabilirsiniz.
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