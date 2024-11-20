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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Şelale vahşet kurbanı! | Son dakika haberleri

        Azerbaycanlı kadına silahlı saldırı! Şelale vahşet kurbanı

        Sakarya'da Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı adlı kadın sokakta silahlı saldırıya uğradı. Olaydan sonra şüpheli kayıplara karışırken ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Mirzalı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamazken katil zanlısı olan eski erkek arkadaşı yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:50 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:04
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        Şelale vahşet kurbanı!
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, eski erkek arkadaşı Alaattin A.'nın (45) tabancayla vurduğu Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı (32) hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Bir markette çalıştığı öğrenilen Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı, 6 yaşındaki çocuğunu bir akrabasına bırakıp çalıştığı iş yerine gittiği sırada tabancayla vuruldu.

        Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mirzalı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) kaldırdı. Şelale Mirzalı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Polis, Mirzalı’yı vuran kişinin eski erkek arkadaşı Alaattin A. olduğunu tespit etti. Alaattin A., suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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