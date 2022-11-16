Azerbaycan ve İran'dan 'diyalog' vurgusu

AA

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un, "ilişkilerin güçlendirilmesi ve muhtemel yanlış anlaşılmaların giderilmesi için iki ülkenin yetkilileri ve kurumları arasındaki iletişimin sürdürülmesinin gereğini vurguladığı" bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, karşılıklı ilişkiler ve iki ülkenin ortak endişe duyduğu konular değerlendirildi.

AA'nın haberine göre; görüşmede, son zamanlarda iki ülke arasında gerilen ilişkilere işaret eden Abdullahiyan, "son günlerde ülkesi aleyhine yapılan bazı gerçek dışı açıklamalardan rahatsızlık duyduğunu" ifade etti.

Tahran ve Bakü arasındaki "yanlış anlaşılmaların ve fikir ayrılıklarının" medya üzerinden değil, resmi ve diplomatik kanallar yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten Abdullahiyan, "Bu tür konuların medyada gündeme getirilmesi sorunun çözülmesine yardımcı olmadığı gibi düşmanların suiistimaline de zemin hazırlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullahiyan, komşularla ilişkilerin geliştirilmesinin İran'ın dış politikasının önceliği olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini arzu ettiklerini aktardı.

İranlı Bakan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'u, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ile Türkiye, Rusya, İran'dan oluşan ve 3+3 formatında planlanan toplantı için Tahran'a davet etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ise iki ülke liderlerinin geçen ay Astana'da yaptıkları görüşmeye işaret ederek, İran ve Azerbaycanlı yetkililer arasındaki görüşme ve temasları olumlu değerlendirdi.

Bayramov, Azerbaycan'ın İran ile ilişkileri güçlendirmeye ve yanlış anlaşılmaların giderilmesine hazır olduğunu vurguladı.

Açıklamada, iki bakanın, ilişkilerin güçlendirilmesi ve muhtemel yanlış anlaşılmaların giderilmesi için iki ülkenin yetkilileri ve kurumları arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladıkları aktarıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLEN İLİŞKİLER

İran yönetiminin Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgalinin sona ermesinin ardından son dönemde Azerbaycan'a yönelik açıklamaları ve Tahran tarafından sınırda yürütülen geniş çaplı askeri tatbikatlar iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.

Bu süreçte Tahran ve Bakü'nün devlet medyasında da iki ülkenin birbirini hedef aldığı yayınlara yer verilmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, konuya ilişkin 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İran medyasında Azerbaycan aleyhine ifade edilen dostça olmayan bazı yorum ve görüşler bizi endişelendiriyor." ifadelerini kullanmıştı.