Son dakika! Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova'nın görüşme davetini kabul etti - Haberler

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada, üçlü istişarelerin bugün dışişleri bakanları seviyesinde yapılacağını kaydederek, "Bakü ve Erivan, Moskova’daki istişarelere katılacağını doğruladı. Aktif olarak hazırlıklar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili olarak Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı ara buluculuğunda 9 Ekim'de istişarelerde bulunmak üzere Moskova’ya davet etmişti.

Görüşmelerde öncelikli gündem maddesinin ölen askerlerin ve esirlerin takası olması bekleniyor.