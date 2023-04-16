Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta 1000 konut yapacak

İki ülkenin her zaman kardeş olduğunu ve bu kardeşliği Karabağ Savaşı'nda herkesin de gördüğünü belirten Azerin, şöyle devam etti:
"Azerbaycan'a başta cumhurbaşkanı omuz verdi, Türkiye halkı omuz verdi ve o savaş kazanıldı. Bu savaşın kazanılmasında Azerbaycan askerinin, Azerbaycan halkının, Azerbaycan Devleti'nin payı olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye halkının payı var. Allah hepinizden razı olsun. Öyle hadiseler var ki, hiçbir zaman halkının hafızasından silinmez. Bizim halimiz her zaman beraberdir, 100 sene önce olduğu gibi bugün de beraberdir. Ama devlet olarak, devlet erkanı olarak bugün cumhurbaşkanlarımızın ülkelerimiz için yaptıklarını, Turan'a giden yolu, Kızılelma'ya giden yolu göz ardı edemeyiz. Şimdiye kadar olmayanlar, bugün o imzalar atılarak hayata geçti. İnşallah bize nasip olur. nasıl ki biz Karabağ'da, Azerbaycan ordusunun, Azerbaycan halkının seferini gördük, orada 2 ülkenin bayrağı yan yana dalgalanıyorsa, Allah nasip bütün Türk cumhuriyetlerinde, ata baba yurdunda, Asya'dan Amerika'ya kadar o bayrakların yan yana dalgalanmasını Allah bize görmeyi nasip etsin."