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        Haberler Dünya Azerbaycan, Ermenistana doğrudan ikili müzakerelere başlama çağrısı yaptı

        Azerbaycan, Ermenistan'a doğrudan ikili müzakerelere başlama çağrısı yaptı

        Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, barış anlaşması müzakereleri için Ermenistan'a doğrudan ikili müzakerelere başlama çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 18:53 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:53
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        Ermenistan'a müzakere çağrısı
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın barış anlaşması taslağına ilişkin önerilerine Ermenistan'ın yanıt vermesinin yaklaşık 2,5 ay sürmesinin süreci ciddi anlamda geciktirdiği belirtildi.

        Barış görüşmelerindeki durgunluğun bölgede istikrar ve refaha katkı sağlamadığı kaydedilen açıklamada, "Azerbaycan, barış anlaşmasının bir an önce sonuçlandırılması için Ermenistan ile doğrudan (aracı olmaksızın) ikili müzakerelere hazırdır. İki ülkenin gelecekteki ilişkilerine birlikte karar vermesi gerektiğine inanıyoruz." denildi.

        Açıklamada, iki ülkenin karşılıklı olarak kabul edilebilir bir yerin seçilmesi veya sınırda bir toplantı yapılmasına karar verilmesi de dahil olmak üzere barış sürecini sürdürmekten sorumlu olduğu belirtilerek, "Ermenistan tarafına yeni gereksiz gecikmelerden kaçınma çağrısında bulunuyoruz ve müzakerelerin bir an önce başlaması için bu çağrıya olumlu yanıt vermelerini umuyoruz." ifadeleri yer aldı.

        Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın barış anlaşması taslağı teklifine 2,5 ay gecikmeyle karşılık vermişti.

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        #Azerbaycan
        #haberler
        #Ermenistan
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