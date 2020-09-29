Reuters

Son dakika bilgilerine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, " Türkiye, Dağlık Karabağ'daki çatışmada taraf değil, Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Ermenistan Savunma Bakanlığının, Türk F-16'larının Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçağını vurduğu iddiasını yalanladı. Aliyev, "Dağlık Karabağ'da hiç Suriyeli savaşçı yok. Dağlık Karabağ'da görev yapan hiç F-16 uçağı yok. Türkiye'nin bölgede dengeleyici bir rolü var." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, "Türkiye’nin çatışmalarda taraf olmasıyla ilgili Ermenistan tarafından yapılan söylentiler provokasyon içeriyor." dedi.