Aliyev'den 27 yıl sonra bir ilk!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli rayonuna bağlı Horadiz kasabasını 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etti.

Aliyev, ziyaret ettiği Fuzuli bölgesinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğratıldığı çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cephe bölgesini ilk kez ziyaret etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askeri üniforma giyen Aliyev'in Fuzuli ilinin yerleşim birimlerinde birinde halk tarafından coşkuyla karşılandığı görülüyor.

Aliyev, arabasından çıkarak halkı selamlıyor, vatandaşlar da sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulunuyor.

"Karabağ", "İlham" diye slogan atan vatandaşlar bir taraftan da o anları telefonlarının kameralarına kaydediyor.