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Azaylia Diamond Cain'in birinci yaş günü mezarı başında kutlandı - Magazin haberleri

Azaylia Diamond Cain'in birinci yaş günü mezarı başında kutlandı

Eski futbolcu Ashley Cain ve sevgilisi Safiyya Vorajee'nin doğduktan bir süre sonra lösemi teşhisi konulan sekiz aylık bebekleri Azaylia, mayıs ayında yaşamını yitirmişti. Çift, kızlarının birinci yaş günü için mezarı başında bir doğum günü partisi düzenledi

13.08.2021 - 17:27 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Eski futbolcu, model ve televizyon yıldızı Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee, hayatlarının en zor dönemini yaşıyor. Ünlü çiftin bebeklerine, doğduktan kısa bir süre sonra lösemi teşhisi konulmuştu.

    Çocuklarının yaşaması için ellerinden geleni yapan Ashley Cain ve Safiyya Vorajee, geçtiğimiz mayıs ayında kızlarının acısı ile sarsılmıştı.

  • Bebekleri Azaylia için Nuneaton kentinde 'Aslan Kral' (Lion King) temalı bir cenaze töreni düzenleyen çift, şimdi de kızlarının birinci yaş gününü gözyaşları içinde mezarı başında kutladı.

  • Azaylia'nın ilk doğum gününü kutlamak isteyenlerle birlikte minik bebeğin kabri başında toplanan Ashley Cain ve Safiyya Vorajee, bebeklerinin doğum gününde onun sevebileceği her şeyin yer aldığı bir parti düzenledi.

    Kızları yanlarında olmadığı için büyük bir üzüntü yaşayan çift, o anları da sosyal medya hesaplarından yayınladı.

  • Tam adı Azaylia Diamond Cain olan minik bebeğin yaş günü pastası da Aslan Kral temalıydı. Vorajee, yaptığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, dünyadaki en güçlü ve en ilham verici bebeğin birinci doğum gününü kutladıklarını ifade etti.

    Azaylia'nın kabri rengarenk balonlar ve oyuncaklarla süslendi. Özellikle de minik bebeğin, severek oynadığı aslan şeklindeki peluş oyuncakların fazlalığı dikkat çekti.

  • Azaylia'nin bu ilk doğum gününün kendileri için çok zor geçtiğini belirten Safiyya Voraje, gönderisinde, "Gülümsedik, güldük, ağladık... Duygular her yerdeydi. Ama benim için en önemlisi Azaylia'nın onun doğum gününü kutladığımızı bilmesi ve onunla birlikte olduğumuzu görebilmesiydi." ifadelerini kullandı.

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