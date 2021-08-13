O GÜNÜ ANLATTI



"Güzel, güçlü, cesur ve çok ilham verici. Kızım hayatıma girdikten sonra her şey tamamen değişti. O benim hayatımı değiştirdi, hayatımı kurtardı, hayatıma anlam kattı." diyen Ashley Cain, bir bebek sahibi olacağını öğrendiğinde neler hissettiğini ve neler yaptığını, "Kardeşimi aradığımı hatırlıyorum. Aslında her iki kardeşimi de aradım. Matty'ye (kardeşi) yeniden amca olacağını söyledim. Ve o bana dedi ki: Biliyor musun, sen de..." sözleriyle anlattı.



Cain, o anda erkek kardeşinin de yakında bir bebek sahibi olacağını öğrendiğini söyledi. Sonuç olarak iki kardeşin de birer kız bebekleri dünyaya gelmişti.