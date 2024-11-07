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        Haberler Bilgi Spor AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? AZ Alkmaar - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler!

        AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? AZ Alkmaar - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Fenerbahçe Avrupa'da 278. maçına çıkıyor! Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe, AZ Alkmaar'ı deplasmanda yenerek puan tablosunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde kritik mücadelede forma giyemeyecek. Kostic ve Levent Mercan ise UEFA kadrosunda yer almadığından takımlarını yalnız bırakacak. Peki AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'ler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 09:18 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:20
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Trabzonpor'u 90+12'de yıkarak moral depolayan Jose Mourinho’nun öğrencileri, Hollanda deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Geride kalan 3 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, 5 puanla 14. sırada yer alıyor. AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri merak ediliyor. Temsilcimizde İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları…

        • 2

          AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’a konuk oluyor.

          AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı, 7 Kasım 2024 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak ve AZ Stadı'nda oynanacak.

          Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek.

        • 3

          AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          AZ Alkmaar - Fenerbahçe mücadelesi, TRT 1 ekranından canlı yayınlanacak.

        • 4

          AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11’LER

          AZ ALKMAAR: Owusu-Oduru, Maikuma, Penetra, Dekker, Wit, Clasie, Koopmeiners, Mijnans, Lahdo, Van Bommel (Poku), Parrott

          FENERBAHÇE: Livakovic, Samuel, Çağlar, Becao, M.Müldür, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, En-Nesyri

        • 5

          JOSE MOURİNHO CEZALI

          Machester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak.

        • 6

          SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK

          Sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

          Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda deplasmanında forma giyemeyecek.

          Takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmiyor.

        • 7

          SOL BEKTE MERT MÜLDÜR

          Jayden Oosterwolde'nin sakat, Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle Manchester United karşısında sol bekte oynayan Mert Müldür'ün yarınki karşılaşmada da aynı bölgede görev yapması bekleniyor.

          Sarı-lacivertli takımda Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, UEFA kadrosunda yer almıyor.

        • 8

          FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

          Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;

          7 Kasım | AZ Alkmaar - Fenerbahçe

          28 Kasım | Slavia Prag - Fenerbahçe

          11 Aralık | Fenerbahçe - Athletic Bilbao

          23 Ocak | Fenerbahçe - Lyon

          30 Ocak | Midtjylland Fenerbahçe

        • 9
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