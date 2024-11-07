Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Trabzonpor'u 90+12'de yıkarak moral depolayan Jose Mourinho’nun öğrencileri, Hollanda deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Geride kalan 3 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, 5 puanla 14. sırada yer alıyor. AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri merak ediliyor. Temsilcimizde İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları…