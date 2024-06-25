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        Haberler Gündem Güncel Ayvalık'ta çöp depolama alanında yangın | Son dakika haberleri

        Ayvalık'ta çöp depolama alanında yangın

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:01 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:19
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          Ayvalık'ın Çamlık Mahallesi'nde ormanlık alana yakın bölgedeki çöp depolama alanında yangın çıktı.

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          İhbar üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

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          Rüzgarın kuvvetli olduğu bölgedeki hayvan çiftlikleri ve ağıllar tedbiren boşaltıldı.

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          Alevlerin Sarımsaklı plajına doğru ilerlediği bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 60 personelle müdahale başlatıldı.

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          Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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