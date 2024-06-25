Ayvalık'ta çöp depolama alanında yangın
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
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Ayvalık'ın Çamlık Mahallesi'nde ormanlık alana yakın bölgedeki çöp depolama alanında yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
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Rüzgarın kuvvetli olduğu bölgedeki hayvan çiftlikleri ve ağıllar tedbiren boşaltıldı.
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Alevlerin Sarımsaklı plajına doğru ilerlediği bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 60 personelle müdahale başlatıldı.
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Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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