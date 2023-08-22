Ayvalık'ın 'Eskici Ferdi'si' ürünlerini kötüleyerek pazarlıyor

Morgül, iki çocuğu olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Oğlumu ekonomik anlamda çok zor şartlarda okuttum. Çok şükür öğretmen oldu. Şimdi ise bir lisede müdür olarak görev yapıyor. Kızım da evlendi. Kızımdan da iki küçük torunum var. İşim biter bitmez torunlarımla vakit geçiriyorum. Emekliliğim yok. Bu satış metodum insanlara gerçekten ilginç geliyor. Bugüne kadar beni yanlış anlayıp tersleyen ya da kötü söz söyleyen olmadı, azarlayan olmadı. Herkes anlayışla karşılıyor, gülüyorlar. Benim söylediğim sözleri tekrarlıyorlar. Ayvalık küçük bir ilçe olduğu için ilçe halkı zaten beni kanıksadı. İlçe dışından gelen tatilci misafirlerimiz de beni internetten tanıyor. Hayatım bu şekilde devam ediyor. Ben bu durumdan memnunum çok şükür."