Ayvalık açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş: 20.11.2024 - 00:50 Güncelleme: 20.11.2024 - 00:50
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu bilgisini aldı.
Bölgeye doğru Sahil Güvenlik botu "KB-32" ile harekete geçen ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan bottaki 19'u çocuk 40 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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