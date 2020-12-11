Ayvalı Revani Tarifi, Nasıl Yapılır?

Revani tatlısına revani denmesinin nedeni, Farsçada, yağda pişmiş tereyağlı tatlı olduğu için bu ismi almıştır. Revani tatlısını, çat kapı gelen misafirlerinize veya evinizde çay keyfi yaparken keyifle ikram edebilirsiniz. Yapımı oldukça pratik olan ve tadı damağınızdan düşemeyecek revani tatlısının ayvalı çeşidinin tarifi ile karşınızdayım.
Ayvalı Revani İçin Gereken Malzemeler:
Kreması İçin;
1 su bardağı krema
1 su bardağı süzme yoğurt
Revanisi İçin;
3 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt
1/2 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
2 adet ayva tatlısı
Şerbeti İçin;
2 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
4 damla limon suyu
Üzeri İçin;
4 yemek kaşığı hindistan cevizi
1 tatlı kaşığı toz tarçın
Ayvalı Revani Yapılışı:
Şerbet için su ve şekeri koyulaşana kadar kaynatın.
Ocaktan almadan limon suyunu damlatın.
Şerbeti oda sıcaklığında ılıtın.
Revani için yumurta ve şekeri iyice köpürtün.
Sıvı yağ ve yoğurdu da ekleyin.
Çırpmaya devam edin.
Sonrasında irmiği de ekleyin.
İrmikle beraber 2 dakika kadar çırpın.
Son olarak un, vanilya ve kabartma tozunu eleyerek, karışıma ekleyin.
Yavaşça yedirin.
Karışımı yağladığınız tepsiye dökün.
Ayva tatlılarını büyük küpler halinde kesip, karışımın üzerine koyun.
170 derecelik fırında, revaniyi 30 dakika pişirin.
Ilındıktan sonra ılık şerbeti dökün.
Revaniyi şerbeti çekene kadar oda sıcaklığında bekletin.
Kremayı çırparak köpürtün.
İçerisine süzme yoğurdu yavaş yavaş yedirin.
Tarçın ve hindistan cevizini harmanlayın.
Şerbeti çeken revaniyi dilimleyin.
Üzerine krema karışımından ve tarçınlı hindistan cevizinden koyarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Üzerine tarçın serperek servis edebilirsiniz.
Kullanılacak olan malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekir.
Revanin eşit ve düzgün bir şekilde kabarması için, yumurta ve şekeri mikserde 5 dakika kadar çırpın.
Fırının orta gözüne koyarak, 170 derecede pişirmeniz gerekir.
Revaniyi fırından almadan önce, kürdan testi yapın.
Eğer kürdan temiz çıkarsa revaniniz pişmiştir.
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