Ayten Gökçer'in vefatı ünlüleri yasa boğdu
Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek olan Gökçer'in vefatı ünlüleri derin bir üzüntüye boğdu
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Hülya Koçyiğit: Türk tiyatrosu ve sinemamızın kıymetli isimi Ayten Gökçer’in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Daha dün seni anmıştık oysa ki... Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir an var, o da şu an... Keşke anmışken arasaydım. Başta sevgili kızına, tüm aileye, sevenlerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin.
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Ajda Pekkan: Canım Ayten'ciğim, mekânın cennet olsun ışıklarda uyu.
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Zafer Algöz: Devlet tiyatrolarının değerli sanatçısı Ayten Gökçer'i kaybettik. Başımız sağ olsun. Özellikle 'Kim Korkar Hain Kurttan' oyunundaki olağanüstü performansını hâlâ hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin.
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Erol Evgin: Sinema ve tiyatromuzun çok değerli sanatçısı sevgili Ayten Gökçer'i sonsuzluğa uğurlarken; ailesine, sanat dünyamıza ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
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Melek Baykal: Ayten ablam. Çok değerliydin benim için. Üç gün önce rüyamdaydın. Çok üzgünüm çok. Hepimizin başı sağolsun. Yarın sevenleriniz yanınızda uğurlanacaksınız. Ben maalesef yarın tiyatro turnesinde olacağım için bulunamayacağım. Üzüntü içindeyim ama beni en iyi siz anlarsınız. Bir tanecik kızı Aslı'ya, torunlarına tüm ailesine sabırlar diliyorum. Mekânınız cennet olsun. Sizi hiç unutmayacağız.
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Demet Akbağ: Kıymetli Ayten Gökçer'i kaybetmişiz. Mekânı cennet olsun.
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Metin Şentürk: Sinemamızın usta oyuncularından Ayten Gökçer'in vefatı üzerine derin bir üzüntü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.
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Nilgün Belgün: Ayten Gökçer, tiyatro sahnesinin en güzel, en iyi oyuncularından biriydi… Çok da eğlenceli matrak bir kadındı. Beni çok severdi ben de ona hayrandım müthiş bir güzelliği vardı. Yıllar önce Bodrumdaki yazlık evinde gece beni yemeğe davet ettiğinde hazırladığı sofrayı, gecenin geç vaktine kadar yaptığımız o muhteşem sohbeti sonra beni kapılara kadar geçirip arabama bindirip parktan "Gel gel" diye parktan çıkarışını hiç unutmam. Samimi, sahici, ışığı şahane olan neşeli güldükçe daha da güzelleşen bir kadındı… Güle güle güzel kadın yattığın yer incitmesin.
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Zerrin Tekindor: Canım Ayten ablacığım, seni çok özleyeceğim.
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Erhan Yazıcıoğlu: Türk tiyatrosu bir efsanesini daha kaybetti. Mekânı cennet, yolu ışıklı olsun.
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Mahsun Kırmızıgül: Ah Ayten annem ah... Çok üzgünüm. Tiyatro ve sinemamızın çok değerli usta ismi Ayten Gökçer'in vefat haberini aldım. Kendisine Allah'tan rahmen, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.