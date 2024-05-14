Nilgün Belgün: Ayten Gökçer, tiyatro sahnesinin en güzel, en iyi oyuncularından biriydi… Çok da eğlenceli matrak bir kadındı. Beni çok severdi ben de ona hayrandım müthiş bir güzelliği vardı. Yıllar önce Bodrumdaki yazlık evinde gece beni yemeğe davet ettiğinde hazırladığı sofrayı, gecenin geç vaktine kadar yaptığımız o muhteşem sohbeti sonra beni kapılara kadar geçirip arabama bindirip parktan "Gel gel" diye parktan çıkarışını hiç unutmam. Samimi, sahici, ışığı şahane olan neşeli güldükçe daha da güzelleşen bir kadındı… Güle güle güzel kadın yattığın yer incitmesin.