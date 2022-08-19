"TANINIYOR OLMAK BENİ ZORLUYOR"

Baysel de Aytaç Şaşmaz ile ilgili, "Anlatamayacağım güzellikte bir kalbi var. Her zaman iyi niyetli, güler yüzlü ve umutlu." şeklinde konuşmuştu.

Cemre Baysel'e, "Ünlü olmak nasıl hissettiriyor?" sorusu da yöneltilmişti. Oyuncu, "Rahat ve sakin yaşamayı seviyorum. Tanınıyor olmak beni biraz zorluyor ancak yaptığım mesleğin getirileri bunlar. Şikayetçi değilim." diye konuşmuştu.