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Aytaç Şaşmaz: Charlie Chaplin'i oynamak isterim - Magazin haberleri

Aytaç Şaşmaz: Charlie Chaplin'i oynamak isterim

İsmail Şaşmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Aytaç Şaşmaz, son dönemde biyografi filmlerinin ön planda olmasıyla ilgili gazetecilerin, "Peki siz kimi canlandırmak istersiniz?" sorusuna yanıt verdi. "Aslında tarihte sevdiğim birçok kişi var" diyen Şaşmaz, "Ama Charlie Chaplin'i canlandırmak çok isterim" ifadelerini kullandı

19.08.2022 - 09:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan oyuncu Aytaç Şaşmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  • "ABİMLE GURUR DUYUYORUM"

    Kendisi gibi oyuncu olan abisi İsmail Şaşmaz'ın Barış Akarsu'nun hayatını konu alan filmdeki rolü ve fotoğraflarda benzemesi hakkında konuştu.
     
    24 yaşındaki oyuncu, "Abim ile gurur duyuyorum. Biz de fotoğrafa ilk baktığımızda abimi Barış Akarsu'ya çok benzettik. Çok çalıştı, filmdeki müzikleri de kendisi seslendirdi. Merakla bekliyorum." diye konuştu.

  • "CHARLIE CHAPLIN'İ CANLANDIRMAK İSTERİM"

    Şaşmaz, son dönemde biyografi filmlerinin ön planda olmasının hatırlatılması üzerine gazetecilerin "Peki siz kimi canlandırmak istesiniz?" sorusuna "Aslında tarihte sevdiğim birçok kişi var ama Charlie Chaplin'i canlandırmak çok isterim. Çünkü kendisini çok seviyorum." yanıtını verdi.

  • "İŞİMİZ OLMADIĞINDA BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİYORUZ"

    Meslektaşı Cemre Baysel ile birlikteliği ve sevgilisiyle set yoğunluğundan görüşüp görüşmediğiyle ilgili "Cemre'de iyi. O da çok yoğun çalışıyor. Önceden beraber aynı setteydik. Bu yoğun tempoyu ikimiz de bildiğimiz için işimiz varsa iş ile ilgileniyoruz, eğer işimiz yoksa da beraber vakit geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

  • "İYİ Kİ VARSIN"

    Baysel, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin doğum gününü "İyi ki doğdun 'Süpermen'im... İyi ki varsın, hep ol!" sözleriyle kutlamıştı.

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