İçişleri Bakanlığı YKS genelgesi, 2021 YKS sınavına girecek öğrenciler ve veliler tarafından merak edilen "YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?" sorularını yanıtladı. 27 Haziran Pazar günü 10.15'te başlayan AYT sınavının ne zaman biteceği araştırılıyor. İşte 2021 YKS sınav saatleri
2021 AYT SAATÇ KAÇTA BİTECEK?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor.
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
2021 AYT sınavı 180 dakika sürecek. Sınavın 13.15'te bitmesi bekleniyor.
Toplam 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verilecek.
AYT'de "Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.
AYT'nin "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal Bilimler testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefeden 6 soru yer alacak. Fen Bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
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