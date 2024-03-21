Aysu Türkoğlu, Cook Boğazı'nı 7 saatte geçti

İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 30 Temmuz 2022'de 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk olan Aysu Türkoğlu, yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı da geçen yıl 9 Ağustos'ta 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçmiş ve bunu başaran İlk Türk kadın ve en genç Türk sporcu ünvanını almıştı.