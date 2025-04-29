Bir dönemin ünlü mankenlerinden Aysu Baçeoğlu'nun, 2014’te yayınladığı '10 Numara' şarkısı, TikTok sayesinde 2025'in en çok kullanılan şarkılarından biri oldu.

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'10 Numara' şarkısını, bazı kullanıcılar tarafından Demet Akalın’a ait sandı. Aysu Baçeoğlu; "Ben bu şarkıyı 11 yıl önce çok büyük bir heyecanla ve hevesle söyledim. Bugün hâlâ dillerdeyse, bu sesin kime ait olduğu da bilinmeli. Birilerinin yıllarca magazinle gündemde kalması, sesimi sahiplenebilecekleri anlamına gelmez" dedi.