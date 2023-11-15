Ayşenur Parlak son yolculuğuna uğurlandı
Bir süredir yakalandığı amansız hastalığa karşı mücadele veren ve önceki gün hayatını kaybeden 37 saşındaki sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak Kuşadası'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Giriş: 15.11.2023 - 18:54 Güncelleme: 15.11.2023 - 18:54
Kuşadası ilçe merkezindeki İkiçeşmelik Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından, Ayşenur Parlak, Yeni Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Ayşenur Parlak'ın ailesinin yanı sıra, sosyal medya platformlarında onunla etkileşimde bulunan birçok seveni katıldı.
Ayşenur Parlak'ın anısını yaşatmak adına yapılan son veda da kaydedilerek genç fenomenin yaşamına duyulan saygı dile getirildi.