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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Aysel Özgan'dan gümüş madalya! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Aysel Özgan'dan gümüş madalya!

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Aysel Özgan, atıcılık branşında kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında gümüş madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 16:54 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:54
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        Aysel Özgan'dan gümüş madalya!
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        Chateauroux Atıcılık Merkezi'ndeki para atıcılık müsabakalarında milli sporcular Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar, finalde atış yaptı.

        Aysel Özgan 231.1 puanla finali tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Ayşaegül Pehlivanlar ise 190.9 puanla bu kategoride paralimpik oyunlar 4'üncüsü oldu.

        Atıcılık P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında altın madalyayı İran'dan Sarah Javenmardi, bronz madalyayı ise Hindistan'dan Rubina Francis aldı.

        Türkiye, oyunlardaki madalya sayısını 1'i altın, 4'ü gümüş, 2'si bronz olmak üzere 7'ye çıkardı.

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