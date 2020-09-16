OĞLU AHMET TATLI İLE ARASINDA NELER OLDU?



Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, aile sırlarını ifşa eden bir kişinin olduğunu belirtmişti.



Tatlıses, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" demişti.



İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişinin, oğlu Ahmet Tatlıses olduğu öne sürülmüştü.



Ancak Tatlıses, o kişinin oğlu olmadığını söylemişti.