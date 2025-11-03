Ayşegül Aldinç: Bu motosiklet terörü bitmeli

Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç, Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar'ın Şişli'de motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bir açıklamada bulundu. Aldinç, hem üzüntüsünü hem de trafikte motosiklet sürücülerinin kontrolsüz davranışlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Ayşegül Aldinç paylaşımında, yaşadığı tedirginliği şu sözlerle ifade etti: Araba kullanırken düşündüm. İki yanımdan vızır vızır geçen motosikletlilerin yarattığı gerginlikle birkaç saat önce; "Ya birine çarparlarsa ya da o son derece cesurane hızla yol alırken onlara biri çarparsa?" dedim kendi kendime... Eve geldim, aldığım haber; küçüklüğümde hayranı olduğum Engin Çağlar'ı, Şişli’de karşıdan karşıya geçerken motosiklet çarpması sonucu kaybettiğimizdi. Çok ama çok üzüldüm."

"BU MOTOSİKLET TERÖRÜ NEDİR ARKADAŞ?"

Ayşegül Aldinç, motosiklet kullanıcılarının trafikte sergilediği tehlikeli tutumlara da sert bir dille tepki gösterdi; "Tüm motosiklet sürücülerinin nefretini kazanacak olabilirim, umurumda da değil. Bu motosiklet terörü nedir arkadaş? Aracını adam gibi kullananları tenzih ediyorum ancak her trafiğe çıkışımda bu tedirginliği hissetmek zorunda niye bırakılıyorum, bırakılıyoruz? Yaya olsan bir türlü, araba kullansan başka türlü! Son derece rahatsız edici. Yok mudur bunun çaresi, kontrolü, yaptırımı? Ama 'Neremiz doğru ki?' diye sorarsan, verecek cevap bulamam."

Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda Haberi Görüntüle "53 YILLIK MUTLULUK HIZ MANYAĞI BİR AYMAZLA SONA ERDİ" Ayşegül Aldinç, Engin Çağlar’ın eşi Filiz Vural'a da başsağlığı dileyerek duygularını şu ifadelerle dile getirdi; "Değerli oyuncumuz Engin Çağlar'ın, 1970'te Türkiye Güzellik Kraliçesi, 1971'de Avrupa Güzellik Kraliçesi seçilen eşi Filiz Vural'la 53 yıllık mutluluğunun hız manyağı bir aymazla sona ermesi… Evlerine düşen ateş… Çok, çok üzücü. Ona olan hayranlığımın göstergesi olarak, yıllar önce adıma imzaladığı fotoğrafla anıyor; sevgili eşine, çocuklarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun. Vay gidene! Nasıl olacak bilmiyorum ama bu motosiklet terörü son bulsun."