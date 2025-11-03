Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ayşegül Aldinç: Bu motosiklet terörü bitmeli - Magazin haberleri

        Ayşegül Aldinç: Bu motosiklet terörü bitmeli

        Yeşilçam'ın ünlü jönü Engin Çağlar, motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ayşegül Aldinç, hem üzüntüsünü dile getirdi hem de trafikteki kontrolsüz motosiklet sürücülerine sert tepki gösterdi; "53 yıllık mutluluk hız manyağı bir aymazla sona erdi"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 19:22 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Motosiklet terörü bitmeli"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç, Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar'ın Şişli'de motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bir açıklamada bulundu. Aldinç, hem üzüntüsünü hem de trafikte motosiklet sürücülerinin kontrolsüz davranışlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

        Ayşegül Aldinç paylaşımında, yaşadığı tedirginliği şu sözlerle ifade etti: Araba kullanırken düşündüm. İki yanımdan vızır vızır geçen motosikletlilerin yarattığı gerginlikle birkaç saat önce; "Ya birine çarparlarsa ya da o son derece cesurane hızla yol alırken onlara biri çarparsa?" dedim kendi kendime... Eve geldim, aldığım haber; küçüklüğümde hayranı olduğum Engin Çağlar'ı, Şişli’de karşıdan karşıya geçerken motosiklet çarpması sonucu kaybettiğimizdi. Çok ama çok üzüldüm."

        REKLAM

        "BU MOTOSİKLET TERÖRÜ NEDİR ARKADAŞ?"

        Ayşegül Aldinç, motosiklet kullanıcılarının trafikte sergilediği tehlikeli tutumlara da sert bir dille tepki gösterdi; "Tüm motosiklet sürücülerinin nefretini kazanacak olabilirim, umurumda da değil. Bu motosiklet terörü nedir arkadaş? Aracını adam gibi kullananları tenzih ediyorum ancak her trafiğe çıkışımda bu tedirginliği hissetmek zorunda niye bırakılıyorum, bırakılıyoruz? Yaya olsan bir türlü, araba kullansan başka türlü! Son derece rahatsız edici. Yok mudur bunun çaresi, kontrolü, yaptırımı? Ama 'Neremiz doğru ki?' diye sorarsan, verecek cevap bulamam."

        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        Haberi Görüntüle

        "53 YILLIK MUTLULUK HIZ MANYAĞI BİR AYMAZLA SONA ERDİ"

        Ayşegül Aldinç, Engin Çağlar’ın eşi Filiz Vural'a da başsağlığı dileyerek duygularını şu ifadelerle dile getirdi; "Değerli oyuncumuz Engin Çağlar'ın, 1970'te Türkiye Güzellik Kraliçesi, 1971'de Avrupa Güzellik Kraliçesi seçilen eşi Filiz Vural'la 53 yıllık mutluluğunun hız manyağı bir aymazla sona ermesi… Evlerine düşen ateş… Çok, çok üzücü. Ona olan hayranlığımın göstergesi olarak, yıllar önce adıma imzaladığı fotoğrafla anıyor; sevgili eşine, çocuklarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun. Vay gidene! Nasıl olacak bilmiyorum ama bu motosiklet terörü son bulsun."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ayşegül Aldinç
        #Engin Çağlar

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Habertürk Anasayfa