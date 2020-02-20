20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eskişehir'de yaşayan Yalçın Özalpay, boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan ile cinayetten 7 ay önce sokak ortasında karşılaştı. İkili arasında tartışma çıkarken Ayşe Tuba Arslan, telefonla kardeşi Timuçin Arslan'ı aradı.
DHA'nın haberine göre, kısa sürede ablasının yanına gelen Timuçin Arslan ile Yalçın Özalpay arasında arbede çıktı. Her ikisi de çeşitli yerlerinden yaralanan Arslan ve Özalpay, birbirlerinden şikayetçi oldu. Soruşturma sonunda Timuçin Arslan ve Yalçın Özalpay hakkında 'kasten yaralama' suçundan 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Davanın karar duruşmasına, daha sonra 'Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu olan Yalçın Özalpay ile Timuçin Arslan´ın avukatları katıldı.
Müşteki- sanık Yalçın Özalpay son savunmasında, kendisine tuzak kurulduğunu öne sürdü. Kötü bir insan olmadığını savunan Özalpay, "Benim 20 kere şiddet uyguladığım iddiasını kabul etmiyorum, herhangi bir dayanak veya delil olmadan beni defalarca şikayet ederek, tahrik ettiler. Fakat buna ilişkin delilleri yoktu, ben her seferinde karakoldan çağrıldığımda ifademi verdim. Çocuklarım onlarla gitmiyor diye beni hapse attırıp, çocuklarımı perişan ettirmek istediler. Ben kötü bir insan olsam çocuklar neden benimle kalmak istesinler. Ben bugüne kadar bir suç işlemedim. Kötü bir alışkanlığımda yok. Beraatımı istiyorum, bana tuzak kurdular. Ben kendilerine herhangi bir fiziki veya sözlü müdahale de bulunmadım" dedi.
Timuçin Arslan'ın avukatları Heval Yıldız Karasu ve Pınar Çelik Arpacı ise sanık Özalpay´ın cezalandırılmasını, müvekkillerinin beraat ettirilmesini talep etti.
Mahkemesi, Timuçin Arslan´ı Yalçın Özalpay´a yönelik basit yaralama suçundan bin lira adli para cezasına çarptırdı. Yalçın Özalpay´a da Ayşe Tuba Arslan´a yönelik basit yaralama suçundan 12 ay, Timuçin Arslan´a yönelik basit yaralama suçundan da 4 ay hapis cezası verdi.
44 GÜN SONRA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETMİŞTİ
Yalçın Özalpay, boşandığı 24 yıllık eşi Ayşe Tuba Arslan'ı, geçen yıl ekim ayında satırla saldırarak, ağır yaraladı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Arslan, 44 gün sonra hayatını kaybetti. Katil zanlısı Özalpay ise tutuklandı.
Olayın ardından Ayşe Tuba Arslan'ın 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı Yalçın Özalpay hakkında 23 dilekçe vererek, şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Arslan'ın, dilekçelerden birinde, 'Ben ölünce mi yardım edeceksiniz?' yazdığı görüldü.
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