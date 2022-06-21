15 yaşındaki Ayşe Cemre Ağırgöl, Salzburg Filarmoni Orkestrası ile çalmaya hak kazanan tek piyanist oldu
15 yaşındaki genç piyanist Ayşe Cemre Ağırgöl, yeteneğiyle Türkiye’yi gururlandırmaya devam ediyor. Hem dünyanın en saygın ve en önemli müzik okullarından Mozarteum Üniversitesi Pre-College Piyano Bölümü öğrencisi hem de Salzburg Mozart Musikgymnasium öğrencisi olarak müzik eğitimini Avusturya’da başarıyla sürdüren Ağırgöl, Şef Elisabeth Fuchs yönetimindeki Salzburg Filarmoni Orkestrasıyla çalmaya hak kazanan tek piyanist oldu.
Henüz 4 yaşında piyano ile tanışan, hayatının ritmini notalarla yakalayan Ayşe Cemre Ağırgöl, bugün adını müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart’tan alan, dünyanın en iyi müzik okullarından biri olarak kabul edilen Mozarteum Üniversitesi’nin üstün yetenekli çocukların kabul edildiği Pre-College piyano bölümünde özel bir eğitim alıyor. Üniversitenin piyano bölümüne, 12 yaşında, Türkiye’den kendi yaş grubunda kabul edilen ilk Türk öğrenci olan Ağırgöl, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ayşe Cemre, okulunda nadir görülen yeteneklerden biri olarak tanımlanıyor. Üstün yeteneği ile göz dolduran piyanist, tüm Avusturya ve Almanya’nın Bavyera eyaletinden 500’ün üzerinde 6-18 yaş arası katılımcının yer aldığı yetenek yarışmasında ikinci tura kalan 100 kişiden biri oldu. 100 kişinin canlı performanslarının değerlendirilmesinin ardından ise Şef Elisabeth Fuchs yönetiminde Salzburg Filarmoni Orkestrası ile çalmaya hak kazanan üç kişiden tek piyanist olmayı başardı.
Ayşe Cemre Ağırgöl, 24 Haziran’da Salzburg Havalimanı, Amadeus Terminali’nde düzenlenecek büyük final konserinde sahneye çıkacak ve Salzburg Filarmoni Orkestrası ile Chopin 1 numaralı piyano konçertosunu seslendirecek. Ailesinin desteği ile küçük yaştan itibaren azim, özveri ve disiplinli çalışmayla eğitimine Avrupa’da devam eden başarılı piyanist, Türkiye’yi müzik alanında temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.
Salzburg Mozarteum Üniversitesi Pre-College Piyano Bölümü’nde eğitimini sürdüren Ayşe Cemre Ağırgöl, teknik, artistik performans ve parçaların zorluk seviyesinin değerlendirildiği piyano sınavını komisyondaki sekiz önemli profesörün onayıyla geçmeyi başarmış, ardından Almanca dil sınavı ve solfej sınavlarını da vererek okula giriş hakkını elde etmişti.
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