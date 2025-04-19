Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldı muamması

Ünlü oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcıları arasında yer aldığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla tutuklanan Barım, Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Bir süredir cezaevinde tutuklu bulunan Barım’ın, sağlık durumunun kötüleştiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Habertürk'ten Ceylan Sever, Ayşe Barım'ın avukatı Deniz Ketenci'den bilgi aldı. Sever, Ketenci ile olan görüşmesini şöyle anlattı: Hastaneye kaldırıldığı iddiası olunca Ayşe Barım’ın avukatını aradım. Durumu doğruladı. Kardeşi, Ayşe Barım’ın görüşüne gitmiş. Avukatı, iki kardeş görüşteyken Barım’ın fenalaştığını ve hastaneye kaldırıldığını söyleyerek; “Nisan ayında planlanmış bir kalp ameliyatı vardı, tutuklanınca olamadı. Beyninde 2 anevrizma var. Uyku apnesi var. Birçok rahatsızlığı bulunuyor, bunların hepsini savcılığa sunduk. Hastaneye sevk edilecekti ancak böyle bir acil durum gelişti" dedi.

Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldığı iddialarının ardından, Aslı Enver, Serenay Sarıkaya, Sinem Kobal, Ezgi Mola, Hakan Kurutaş, Pınar Deniz ve Devrim Özkan gibi ünlü isimlerden destek paylaşımları geldi.

Candaş Tolga Işık da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştüğünü belirterek şunları söyledi; "Az önce Yılmaz Tunç ile konuştum, "Ayşe Barım'ın anevrizma geçirdiği, hastaneye kaldırıldığı haberleri doğru değil. Akşamüzeri avukatı ve aynı zamanda kardeşi ile görüşmesi sırasında bir haber alıyor ve buna çok üzülerek tansiyonun yükseldiğini söylüyor. Özel bir haber deyip kimseyle paylaşmak istemiyor. Bu esnada tansiyonu ölçülüyor, normal çıkıyor. Cezaevi personeli yine de ileri tetkikler için ambulans çağırmayı, hastaneye sevki öneriyor. Gerek yok deyip, odasında dinlenmek istediğini söylüyor. En son saat 22.00'deki son tansiyon ölçüm sonucu: 14/7. Buna rağmen sağlık durumu düzenli takip ediliyor" dedi.

Serenay Sarıkaya: Korktuğumuz oldu ve Ayşe hastaneye kaldırıldı. İnanamıyorum. Lütfen derhal Ayşe Barım serbest bırakılsın! 90 gündür sebepsiz yere cezaevinde. Çok ciddi sağlık sorunları olan bu kadına yapılan bu zulüm artık bir son bulsun!

Ezgi Mola: Öldürmek mi istiyorsunuz? Neden ya? Neden! Çok ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşan birine bunu yapmak!

Sinem Kobal: Maalesef Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı. 90 gün... Kalp yetmezliği ve beyin anevrizması riski taşıyor. Hayatından endişeliyiz. Bir an önce sağlığına ve özgürlüğüne kavuşman için dualarım seninle, Ayşe'm.

Gupse Özay: Ayşe Barım, hapishanedeki 85'inci gününde beyin anevrizması ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edildi. Hayati riski bulunuyor. Sağlığından endişeliyiz.

Merve Dizdar: Bu olamaz... Kabul edilemez. Hasta bir insan bu kadar uzun süre içeride kalamaz. Ne yapmamız lazım ya, ne? Neden?

Devrim Özkan: Ayşe'yi serbest bırakın! Yeter artık, sürekli her yeni güne başka bir adaletsizliğe uyanmaktan bıktık! Arkadaşlarımızı serbest bırakın! Suçsuz insanları serbest bırakın! Kimsenin sağlığıyla oynamaya hakkınız yok! Vicdanınız yok. Adaletiniz yok, hakkınız yok!