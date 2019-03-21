İşte Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal'a cevabı:

Ah Ünal Aysal ahhhh!

Yaşın 80’e dayandı, hiç değişmiyorsun.

Hayata nasıl başladıysan, aynen devam.

Yahu bir kez olsun doğruları söyle, bir kez olsun insanları kandırmaya çalışma.

Bir kez olsun dürüst, düzgün bir insan, edepli bir ticaret adamı gibi davran.

Allah aşkına.

Bir kez olsun.

Dün aynı oteli iki ayrı firmaya satmaya kalkıştığını, ikisinden de toplam 12.5 milyon dolar avans aldığını, durumun ortaya çıkması üzerine alıcılara “Tamam paranı geri ödeyeceğim” dediğini ama bir türlü ödemediğini yazdım.

Kalktın bir açıklama yaptın.

Diyorsun ki: “Benden indirim istediler, o yüzden satıştan vazgeçtim”

Olabilir.

Senden indirim istemiş olabilirler ve o yüzden satmaktan vazgeçmiş olabilirsin.

Ama o zaman namuslu ve edepli bir tüccar gibi aldığın avansı iade edersin.

Değil mi?

Ama zaten söylediğin doğru değil.

Çünkü dün koyduğum belgede çok açık biçimde görünüyor ki, satıştan vazgeçmenin nedeni senden indirim istenmiş olması falan değil.

Dolandırdığın alıcılara noterden gönderdiğin “Satışı yapamıyorum. Paranızı iade edeceğim” yazısında satışı niye yapamadığını zaten açıkça söylüyorsun.

Oraya yazmışsın, “Gelinen nokta itibarıyla anılan protokol hükümlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olamamış, protokol hüküm ve şartları ihya edilememiştir, diğer bir deyişle tahsis ve üst hakkı ile ilgili işlemler ilgili kamu kurumları nezdinde tamamlanamamıştır”

Bu ne Ünal Aysal!

Ben burada “Talep ettiğiniz indirim nedeniyle satıştan vazgeçilmiştir” gibi bir şey göremedim.

Utanmıyor musun bu yaşta yalan söylemeye.

Ayıp değil mi?

Bu mu adamlık.

Bir sen uyanıksın, hepimiz ahmak öyle mi!

Dünden beri telefonum susmuyor Ünal Aysal.

Senden alacaklı herkes beni arıyor.

“Paramızı kurtarabilir miyiz bu adamdan” diye.

Kurtaramazlar, biliyorum.

Tezgahı baştan kurmuşsundur.

Ah Ünal Aysal ah.

Galatasaray Başkanlığını da kendine inanılır ve güvenilir bir hava verip, milleti kandırmak için kullandığını sen de ben de biliyoruz.

Geçmişte uzun yıllar Türkiye’ye gelememiştin, mali suçlarından ötürü.

Galiba gidişat yine aynı yönde.

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