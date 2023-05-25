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"Hayatını mahvettin" diyerek, ayrıldığı kadına cadde üzerinde kurşun yağdırdı

Kocaeli'de Erdoğan Özdemir, dini nikahla birlikte yaşayıp, bir süre önce ayrıldığı Dürdane K.'yi cadde üzerinde silahla vurdu

Giriş: 25.05.2023 - 19:55 | Güncelleme: ABONE OL
Ayrıldığı kadına cadde üzerinde kurşun yağdırdı
DHA

Kocaeli'de Dürdane K., ayrıldığı kişi tarafından cadde üzerinde silahla vuruldu.

Olay, dün sabah saatlerinde Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Dürdane K. ile dini nikahla birlikte yaşayıp, bir süre önce ayrıldığı Erdoğan Özdemir, cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir, belinden çıkardığı tabancayla Dürdane K.'ye, görgü tanıklarının iddiasına göre, "Hayatımı mahvettin" diyerek peş peşe 4 el ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Dürdane K., ağır yaralandı.

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dürdane K., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dürdane K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Erdoğan Özdemir, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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