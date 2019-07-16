Dr. Mark Hughes, kadınların diş arası boşluklarının simetrik ve dişlerinin daha düz olmasını istiyor. Yeni trend, dişlerinin arasında boşluk olduğu için tedaviye gelen kişileri geçmişte bıraktı. Dr. Hughes, bu işlemi talep edenlerin ağırlıklı olarak 20'li yaşlarındaki kadınlar olduğunu vurguladı.