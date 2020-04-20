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Şarkıcı Aynur Aydın, karantina günlerinde vaktini nasıl değerlendirdiğini zaman zaman takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Aydın, son olarak Twitter'dan yere dizdiği sütyenleriyle çektiği klip havasındaki bir video ile dikkat çekti.

"TAKİP ETMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"

34 yaşındaki şarkıcı, daha sonra kendisine gelen olumsuz yorumlara, "Takip etmek zorunda değilsiniz" şeklinde cevap verdi.

"SÜTYENLERİM BENİ ÖLDÜ SANIYOR"

Aynur Aydın, geçtiğimiz haftalarda da "Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

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